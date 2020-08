Vorarlberg: Moped kracht gegen stehenden Pkw

Ein 16-Jähriger krachte am Sonntag mit seinem Moped in einen stehenden Pkw.

Ein 16-Jähriger krachte am Sonntag mit seinem Moped in einen stehenden Pkw. ©VOL.AT/Steurer

Ein 16-Jähriger krachte am Sonntag mit seinem Moped in einen stehenden Pkw. ©VOL.AT/Steurer

Ein 16-Jähriger krachte am Sonntag mit seinem Moped in Feldkirch in einen stehenden Pkw.

Der Mopedlenker war am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Feldkirch unterwegs, als er hinter einem Pkw in eine Seitenstraße einbiegen wollte. Der 16-Jährige übersah, dass der Pkw vor ihm anhielt und prallte gegen das Heck des Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann über das Dach des Pkw geschleudert und blieb etwa eineinhalb Meter vor der Fahrzeugfront auf dem Boden liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 16-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldkirch gebracht.