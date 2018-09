Vorarlberg MOBILWoche am Emser Wochenmarkt

Auch heuer bietet die Vorarlberg MOBILWoche vom Samstag, dem 1. bis Sonntag, dem 9. September 2018, wieder attraktive Mobilitätsangebote zum Ausprobieren.

Die Stadt Hohenems hat sich darüber hinaus eine besondere Aktion einfallen lassen. So werden beim MOBILWochen-Glücksrad am Hohenemser Wochenmarkt heute Donnerstag, dem 6. September 2018, MOBILWochen-Tickets und viele weitere Preise verlost. Gleichzeitig soll mit einer kleinen Aktion auf die zahlreichen Bushaltestellen und Fahrradabstellplätze in Hohenems aufmerksam gemacht werden: „Wir werden an diesem Tag die Bushaltestellen mit hochfliegenden gelben Luftballons markieren, die Fahrradabstellplätze mit grünen. Vom Schlossberg aus bzw. von oben wird dann plötzlich sichtbar, wie gut wir hier in der Innenstadt aufgestellt sind – und wie das Netz auch weiterhin wächst. Eine gute Infrastruktur im Bereich ÖPNV und Radverkehr ist die Voraussetzung für die Akzeptanz und Inanspruchnahme. 80 % unserer Bevölkerung haben innerhalb von 300 Metern eine Bushaltestelle, 99 % innerhalb von 500 Metern. Zudem haben durch unsere Aktion ‚Stadtrad‘ rund 50 Mitarbeiter ein eBike oder Fahrrad gekauft und kommen so ‚sanft mobil‘ zur Arbeit. Weiters bauen wir unser Radverkehrsnetz konsequent aus und verbessern das Angebot an Fahrradabstellplätzen“, informiert Bürgermeister Dieter Egger.