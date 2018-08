Vorarlberg MOBILWoche: 1. bis 9. September 2018

„Probier amol“: Für nur zwölf Euro sieben Tage mit Bus und Bahn im Ländle unterwegs sein und tolle Wanderungen erleben, Caruso Carsharing testen, günstig ein Faltrad kaufen und beim MOBILWochen-Gewinnspiel tolle Preise gewinnen.

Neben den landesweiten Aktionen bieten auch viele Gemeinden ihren Bürgern tolle Angebote. Bürgermeister Dieter Egger erklärt die Aktionen, die in Hohenems geplant sind: „Beim MOBILWochen-Glücksrad am Hohenemser Wochenmarkt werden kommende Woche MOBILWochen-Tickets und viele weitere Preise verlost. Gleichzeitig wollen wir in Hohenems mit einer kleinen Aktion auf unsere zahlreichen Bushaltestellen und Fahrradabstellplätze aufmerksam machen: Wir werden an diesem Tag die Bushaltestellen mit hochfliegenden gelben Luftballons markieren, die Fahrradabstellplätze mit grünen. Vom Schlossberg aus bzw. von oben wird dann plötzlich sichtbar, wie gut wir hier in der Innenstadt aufgestellt sind – und wie das Netz auch weiterhin wächst. Ein gute Infrastruktur im Bereich ÖPNV und Radverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Akzeptanz und Inanspruchnahme“, so das Stadtoberhaupt.