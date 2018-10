Vorarlberg: Metaller-Gewerkschaften rufen zu Betriebsversammlungen auf

Rund 80 BetriebsrätInnen haben bei einer Konferenz in Dornbirn eine Resolution beschlossen und Betriebsversammlungen einberufen.

Am 25. Oktober fanden aufgrund der Lohn- und Gehaltsverhandlungen für die 192.000 Beschäftigten der Metallindustrie in Österreich – 13.000 davon in Vorarlberg – österreichweit BetriebsrätInnen-Konferenzen statt. Insgesamt informierten sich in Vorarlberg 75 BetriebsrätInnen über den Stand der Verhandlungen und beschlossen in einer Resolution, die Einberufung und Durchführung von Betriebsversammlungen. Bei der Konferenz nahmen zudem BetriebsrätInnen der Brauindustrie, des Metallgewerbes, der Arbeitskräfteüberlassung und der Eisenbahn teil. Auch in diesen Bereichen finden Kollektivvertragsverhandlungen statt.