Vorarlberg: Meldesystem für Jugendliche ohne Ausbildung zeigt erste Erfolge

Etwa 15 Prozent der 15-Jährigen machen nach dem Pflichtschulabschluss keine Ausbildung. Da diese Jugendlichen kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, wurden nun Koordinationsstellen eingerichtet, die Kontakt mit den jungen Menschen aufnimmt, um ihnen zu helfen.

Schriftliche Aufforderung reicht oft

Kommen diese Stellen zu dem Schluss, dass ein Jugendlicher keine Ausbildung begonnen hat, wird er zuerst per Brief kontaktiert, so Birgit Fiel, Leiterin der Koordinationsstelle gegenüber ORF Vorarlberg. Bei 25 Vorarlberger Jugendlichen habe diese schriftliche Aufforderung im vergangenen Jahr gereicht, um sie in ein Arbeitsverhältnis zu bringen. 30 Jugendliche brauchten weitere Unterstützung, die bekamen sie beispielsweise beim Jugendcoaching, das Jugendliche motivieren soll, etwas an ihrer Situation zu ändern. Bei rund 20 jungen Menschen waren die Bemühungen der Koordinationsstelle vergeblich.