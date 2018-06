Vorarlberg: Mehrjährige Haftstrafen für Überfall in Wolfurt

Zu mehrjährigen Haftstrafen wurden am Landesgericht Feldkirch gleich drei angeklagte Deutsche wegen schweren Raubes und Einbruchsdiebstählen verurteilt. Ein Urteil ist rechtskräftig, zwei werden noch bekämpft.

Der Strafrahmen für schweren Raub beträgt 1 bis 15 Jahre Gefängnis. Die drei Angeklagten aus Deutschland haben nach Überzeugung der Richter mit einer Gaspistole in einem Haus in Wolfurt dem Hausherrn 120 Euro geraubt. Zudem haben der 27-Jährige und der 26-Jährige laut Urteil mehrere Einbruchsdiebstähle in Wohnstätten begangen.

Cannabis noch nicht reif

Die beiden Deutschen haben einen der Einbrüche in das Haus in Wolfurt begangen. Dort entdeckten die Einbrecher im Keller eine Cannabis-Indoorplantage. Weil das Cannabis noch nicht erntereif war, kehrten die Täter zusammen mit dem 25-jährigen Landsmann ein paar Wochen später in das Haus zurück. Sie wollten das Rauschgift in ihre Gewalt bringen.