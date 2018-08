Vorarlberg: Mehrere Seenoteinsätze wegen Sturm

Aufgrund des schlechten Wetters kam es am Mittwochabend bei der Einfahrt zum Salzmann Hafen und in Bregenz zu drei Seenoteinsätzen.

Am Mittwochabend kam es zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr zu drei Seenoteinsätzen in Höchst (Einfacht zum Salzmann Hafen) und Bregenz (Mündungsbereich Bregenzer Ache). Die Wasserrettung Vorarlberg, die Feuerwehr Hard, die Wasserschutzpolizei Lindau sowie die Seepolizei Hard mit insgesamt fünf Booten und 43 Einsatzkräften brachten alle Bootsbesatzungen in Sicherheit.