Vorarlberg: Mehrere Diebstähle und Cannabis - Polizei überführt 20-Jährigen

In der Region Kummenberg sowie zwischen Hard und Geißau kam es die letzten zwei Wochen zu mehreren versuchten und vollendeten Diebstählen aus Pkw.

Die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektionen Altach und Feldkirch konnten schließlich einen Verdächtigen ausfindig machen: einen 20-jährigen Mann, wohnhaft in Hard. Es kam am 11. August zu einer Hausdurchsuchung, wobei der Verdächtige nicht vor Ort war.

Mit Joint erwischt

Es wurden 12 Schachteln Zigaretten, etwa elf Gramm Cannabiskraut sowie einiges an Bargeld sichergestellt. Zeitgleich erreichte die Polizei der Hinweis, dass Personen neben einem Radarmessgerät in Hard offenbar Joints konsumieren würden. Unter diesen Personen konnten die einschreitenden Beamten den Verdächtigen identifizieren und ihn festnehmen. Der Verdächtige wurde noch am Abend des 12. August in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.