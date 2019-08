Vorarlberg: Mehr Ausbildungsplätze für Pflegepersonal

Bis 2025 braucht es in Vorarlberg gut 160 zusätzliche Pflegebetten und bis 2030 rund 400 zusätzliche Pflegekräfte - das Land hat dafür bereits Pläne.

Das größte Problem sei der Mangel an diplomierten Pflegekräften in der Langzeitpflege in den Pflegeheimen, sagt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker gegenüber dem ORF Vorarlberg. Die Landesregierung habe nun den Entscheidung getroffen die Ausbildungsplätze für den Bachelorlehrgang an der FH aufzustocken. "Mit 25 Plätzen sind wir gestartet, im Herbst beginnen 50 Studierende, im nächsten Jahr 75 Studierende", so Wiesflecker im Gespräch mit dem ORF.