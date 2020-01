Vorarlberg: Mann bei Lifteinstieg verletzt

Beim Lifteinstieg verletzte sich ein Skifahrer am Knie.

Beim Lifteinstieg verletzte sich ein Skifahrer am Knie. ©VOL.AT/Goop

Beim Lifteinstieg verletzte sich ein Skifahrer am Knie. ©VOL.AT/Goop

Beim Einsteigen in den Skilift in Lech verletzte sich ein Mann am Knie.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14:50 Uhr, als ein 70-jähriger Skifahrer mit seinen Kollegen an der Schegelkopfbahn anstand. Als sich die Schranke öffnete schaffte es der 70-Jährige nicht rechtzeitig auf das Förderband. Er drückte infolge die Schranke des Portionierers auf und versuchte noch vor dem heranfahrenden Sessel zu seinen Freunden auf das Förderband zu kommen.

Als der Seilbahnangestellte das bemerkte versuchte er sofort die Anlage zu stoppen. Dies war jedoch zu spät und der Sessel prallte gegen die Beine des Wintersportlers. Er wurde unbestimmten Grades am linken Kniegelenk verletzt.