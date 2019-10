Vorarlberg: Lkw brannte auf S16

Ein Sattelzug bei der S16-Anschlussstelle Bings fing Feuer. Der Grund: vermutlich überhitzte Bremsen. Gegen 7 Uhr war der Brand gelöscht.

Am Mittwochmorgen kam es auf der S 16 in Bludenz zu einem Brand eines Sattelanhängers. Der Sattelzug einer Tiroler Spedition, der von einem 38-jährigen rumänischen Lkw-Fahrer gelenkt wurde, war auf der S 16 in Richtung Innsbruck unterwegs, als er auf einen dortigen Kettenmontageplatz fuhr, um seine 30-minütige Ruhepause zu machen. Kurze Zeit später bemerkte der Lkw-Fahrer, dass aus dem Sattelauflieger Flammen schlugen. Er reagierte sofort indem er den Auflieger absattelte und mit dem Zugfahrzeug einige Meter weiter vor fuhr.