Vorarlberg: Lkw bleibt in Wald am Arlberg an Brücke hängen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Wald am Arlberg ein Unfall. Ein Lkw-Fahrer hatte vergessen den Kran einzufahren und blieb damit an einer Brücke hängen.

Am Mittwoch kam es gegen 16.30 Uhr in Wald am Arlberg zu einem Unfall. Ein Lkw blieb mit seinem Kran an der Unterführung der S16 hängen und riss den Kran in weiterer Folge herunter. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt und mit dem Gallus 1 ins LKH Feldkirch geflogen.

Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei banden das ausgelaufene Öl.