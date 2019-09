Vorarlberg: Lehrling bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein Lehrling fiel am Dienstagmorgen aus einer Höhe von zwei Meter auf einen Betonboden und verletzte sich.

Ein 20-jähriger Lehrling war am 17.09.2019 um 08.40 Uhr auf einer Baustelle in Lauterach mit Ausschalarbeiten beschäftigt. Dabei stand er auf einer Leiter, als er ohne Fremdverschulden das Gleichgewicht verlor. In der Folge stürzte der Mann aus einer Höhe von etwa zwei Meter auf den Betonboden. Durch den Sturz zog sich der Mann Verletzungen an Kopf und Rücken unbestimmten Grades zu. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Die Bergung des Verletzten erfolgte aufgrund der Gegebenheiten (Kellerbereich) durch die Feuerwehr Wolfurt mit einem Steiger.