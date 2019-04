Vorarlberg: Langener Tunnel ab Donnerstag mit Teilsperre

Sperre bei der Anschlussstelle Langen: Die Auffahrt auf die Arlberg-Schnellstraße in Richtung Bregenz ist bis 15. Oktober nicht möglich.

Die ASFINAG hat heute bekannt gegeben, dass der Sicherheitsausbau des Langener Tunnels an der Arlberg-Schnellstraße ab morgen, Donnerstag, in die finale Phase geht. Sperren auf der Hauptfahrbahn sind keine notwendig. Der Verkehr läuft einspurig durch die Südröhre, während in der anderen Tunnelröhre die Arbeiten stattfinden. Allerdings gibt es ab morgen eine Teilsperre der Anschlussstelle Langen.