Vorarlberg: Landeswarnzentrale mahnt zur Vorsicht wegen instabiler Gletscher

Die Vorarlberger Landeswarnzentrale mahnt wegen des Klimawandels zur Vorsicht bei Bergtouren.

Touren im Hochgebirge, in Vorarlberg vor allem im Rätikon- und Silvretta-Gebiet, müssten durch die wärmeren Temperaturen künftig immer mehr in Richtung Frühjahr verlegt werden. Die Klimaveränderung erhöhe im Hochsommer das Risiko beim Bergsteigen, so steige die Absturzgefahr auf steilen Blankeisfeldern und in Spalten mit dünner Firnauflage. Bei abnehmendem Permafrost in großen Höhen werde Gestein schlechter gebunden, so seien vermehrt Felsstürze möglich.