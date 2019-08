Vorarlberg: Land will Gaisbühel verkaufen - NEOS fordern Transparenz

Jahrelang wurde die ehemalige Lungenheilstätte als Lager genutzt - nun soll das Gebäude verkauft werden.

NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht zeigt sich in einer Aussendung verwundert über die Höhe der Verkaufssumme. "Ein Teil dieses Grundstücks kann in Zukunft zu Baufläche umgewidmet werden. Alleine hier würde sich der Preis auf mehrere hundert Euro belaufen." Scheffknecht kritisiert dabei die fehlende Transparenz - nicht nur was den "geringen" Quadratmeterpreis angeht. "Ein solches Grundstück muss ausgeschrieben werden und darf nicht an die ersten Interessenten verkauft werden. Es braucht Transparenz und eine Einbindung der Bürger, damit ausgeschlossen ist, dass sich Einzelne durch gute Netzwerke bereichern können."