Vorarlberg: Lärmaktionsplan geht in Begutachtung

Der Entwurf eines Aktionsplans zur Vermeidung und Verminderung der Lärmbelastung an Vorarlberger Landes- und Gemeindestraßen mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von über 8.250 Kfz/24 Stunden (Kraftfahrzeugen pro Kalendertag) geht in die Begutachtung.

Der Aktionsplan mit Erläuterungen und strategischen Lärmkarten ist im Internet abrufbar und liegt im Amt der Vorarlberger Landesregierung sowie in den Bezirkshauptmannschaften Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz bis Montag, 06. August 2018 zur öffentlichen Einsicht auf.

Die strategischen Lärmkarten und der Aktionsplan basieren auf der EU-Umgebungslärmrichtlinie und wurden für rund 181 km Gemeinde- und Landesstraßenabschnitte mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen über 8.250 Kfz pro Tag erarbeitet. Rund 170 km entfallen dabei auf Landesstraßen, rund elf km auf vielbefahrende Gemeindestraßen. Im Hinblick auf die Gemeindestraßen erfolgt die Erarbeitung des Aktionsplanes in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden Dornbirn, Feldkirch, Lustenau und Rankweil.

Im vorgelegten Aktionsplan sind zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Lärmbelastung aufgelistet. Umfassende Lärmschutzplanung ist mehr als baulicher (aktiver) Lärmschutz entlang von Verkehrswegen und / oder objektseitiger (passiver) Lärmschutz an Wohngebäuden.

In diesem Sinne sind auch die durchgeführten Maßnahmen sehr breit angelegt und beschrieben: Es gehören dazu sowohl aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen (Fensterförderung, Errichtung von Lärmschutzwänden, Auskleidung von Unterführungen, Straßenerhaltung / Fahrbahnbeläge, …) als auch die Förderung und Attraktivierung des Umweltverbundes (zu Fuß gehen, Rad, Bus und Bahn), Geschwindigkeitsreduktionen, Optimierungen von Ampelsteuerungen sowie Infrastrukturmaßnahmen zur Entlastung starkbelasteter Ortsgebiete (Neubau von Umfahrungen und Entlastungsstraßen).

Möglichkeit zur Stellungnahme

Innerhalb der Auflagefrist kann jede Person zum Entwurf des Aktionsplans schriftlich Stellung nehmen. Die Stellungnahme ist unter dem Betreff “Umgebungslärmrichtlinie/Aktionsplan” an das Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Straßenbau (VIIb), Widnau 12, A-6800 Feldkirch zu richten und kann per Post oder per E-Mail übermittelt oder persönlich abgegeben werden.