Vorarlberg: Kommt jetzt der Schnee im Rheintal?

Mitte Jänner könnte es nun endlich passieren: Auf den Wettervorhersagen sind Schneeflocken für das Rheintal zu sehen.

Ortschaften über 600 Meter dürfen sich laut Vorhersage schon in der Nacht auf Samstag über Schnee freuen. Im Rheintal und im Bodenseeraum dürfte es aber bei Schneeregen bleiben.

Am Samstag könnte es dann aber so weit sein. Laut Prognosen wird es sogar in der Landeshauptstadt schneien, die Mengen bleiben aber überschaubar.