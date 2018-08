Vorarlberg: Kollision in Koblach - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstagabend kam es in Koblach zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ereignete sich in Koblach ein Unfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Meiningen war gerade in Richtung Götzis unterwegs als er den Pkw einen 64-jährigen Lenkers überholen wollte. Dabei übersah er vermutlich ein Auto, dass in diesem Moment nach links abbiegen wollte. Es kam zu einer Kollision. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt am Unfallort wurde der 65-jährige Biker mit der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.