Vorarlberg könnte einen neuen Diözesan-Bischof bekommen

Es gibt erneut Gerüchte, wonach Feldkirchs beliebter Diözesan-Bischof Benno Elbs auf Geheiß des Vatikans nach Kärnten gehen "muss". Ein Osttiroler könnte ihm folgen.

Seit dem Abgang von Alois Schwarz Mitte letzten Jahres nach St. Pölten fehlt in der Diözese Gurk-Klagenfurt ein Bischof. Der Bischof und die Diözese waren in ein schiefes Licht gerückt, als gegen Alois Schwarz Vorwürfe der Untreue aufkamen. Seit Jänner dieses Jahres ermittelt der Vatikan diesbezüglich in der Diözese Gurk-Klagenfurt und arbeitet die Ära des ehemaligen Bischofs umfassend auf. Der Bericht hat inzwischen den Weg in den Vatikan gefunden, eine Entscheidung zum neuen Diözesan-Bischof für Kärnten wird alsbald erwartet.

Seelsorger in Längenfeld, Hall, Wängle und Lechaschau

Erste seelsorgliche Erfahrungen sammelte Jakob Bürgler in den Pfarren Längenfeld (1987/1988) und Hall (1993/1994). Nach seiner Priesterweihe am 12. Juni 1994 im Innsbrucker Dom war er zwei Jahre Kooperator in St. Nikolaus in Hall in Tirol und von 1996 bis 2005 Pfarrer in St. Martin in Wängle/Höfen sowie Pfarrmoderator in Lechaschau. In all den Jahren wirkte er auch als Religionslehrer an mehreren Volksschulen.