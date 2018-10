Vorarlberg: Kochlehrling kämpft um sein Bleiberecht

Dornbirn - Im Mai möchte Hasan Mahmudul aus Bangladesch seine Lehre abschließen. Wie es dann weitergeht, weiß er nicht.

Österreich statt Deutschland

Zunächst sei er nach Indien gereist und von dort mit dem Flugzeug nach Istanbul. „Anschließend wurde ich betäubt und in einen Lkw gesteckt. Aufgewacht bin ich in einem Zimmer wahrscheinlich in Ungarn“, fährt Hasan Mahmudul fort. In Traiskirchen hätten die Schlepper zu ihm gesagt, dass er am Ziel – in Deutschland – angekommen sei. Am 1. Jänner 2014 bat er Österreich um Asyl.