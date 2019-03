Klima-Demo - 1.500 Schüler trotzten strömendem Regen in Bregenz

Rund 1.500 Schüler und Klima-Aktivisten haben am Freitagvormittag dem strömenden Regen in Bregenz getrotzt und für mehr Klimaschutz demonstriert.

Erste Eindrücke aus Bregenz

Pünktlich um 9.00 Uhr versammelten sich hunderte Demonstranten vor dem Bahnhof in Bregenz. Die zahlreichen Transparente der Teilnehmer unterschieden sich im Tonfall, sprachen aber eine deutliche Sprache: “We need to build a better future” war ebenso zu lesen wie “Rettet die Erde, wir haben nur eine”, “Wäre die Erde eine Bank, hättet ihr sie schon längst gerettet” oder auch “Fuck me, not the earth”. Die 18-jährige Demo-Organisatorin Alexandra Seybal gab auf dem Marsch zum Landhaus mit einem Megafon den Takt vor: “Nieder mit der Kohle, hoch mit dem Klimaschutz!”