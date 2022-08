Vorarlberg: Kleidung im Wert von 60.000 Euro gestohlen

In der Nacht zum 26.07.2022 brachen vorerst unbekannte Täter in ein Modegeschäft in Egg ein.

Mit Hilfe einer Leiter stiegen sie in das Gebäude und stahlen daraus diverse Kleidungsstücke im Gesamtwert von ca. 60.000 Euro. Am Abend des 26.07.2022 versuchten Polizisten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Markt Schwaben (Bayern) ein Fahrzeug anzuhalten.

Diese Anhaltung wurde vom Fahrzeuglenker missachtet und er flüchtete. Bei dieser Flucht blieb das Fahrzeug an einer Böschung stecken. Während der Fahrer des Fahrzeuges festgenommen werden konnte, flüchtete ein unbekannter Beifahrer zu Fuß. Im Fahrzeug konnten vier große Taschen mit zahlreichen Kleidungsstücken aufgefunden werden. Diese Kleidungsstücke konnten schließlich dem oben angeführten Einbruchsdiebstahl zugeordnet werden.

In Deutschland inhaftiert

Der Wert der sichergestellten Kleidungsstücke beträgt ca. 43.000 Euro und sie wurden bereits an den Besitzer des Modegeschäftes ausgefolgt. Der 42-jährige Fahrzeuglenker befindet sich in Deutschland in Haft. Von der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde die Auslieferungshaft beantragt. Zum Sachverhalt und zur Identität des unbekannten Beifahrers machte er bisher keine Angaben. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zur Identifizierung des unbekannten Beifahrers werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg in enger Zusammenarbeit mit Polizisten*innen der Polizeiinspektion Poing (Bayern) geführt.