Vorarlberg: Kinder spielerisch mit der digitalen Welt in Kontakt bringen

Das Projekt "Code4Kids" wird nach erfolgreichen Pilotversuchen in Lustenauer und Lauteracher Volksschulklassen breiter aufgestellt.

“Das Projekt bringt Kinder spielerisch mit der digitalen Welt in Kontakt, indem altersgerecht erste Kenntnisse im Programmieren vermittelt werden”, erläutert der Landeshauptmann.

Für die junge Generation ist der Umgang mit dem Internet ganz selbstverständlich. Nur ganz wenige Kinder wissen allerdings, wie sich eigene Inhalte, wie zum Beispiel kleine Spiele, interaktive Geschichten oder einfache Animationen, selbst erstellen lassen. Genau da setzt “Code4Kids” an.

“Die Kinder werden ermutigt, die Rolle der passiven Konsumenten zu verlassen und aktive, kreative Mitgestalter zu werden”, erläutert Landesstatthalter Rüdisser. Zum Einsatz kommt mit Scratch eine der bekanntesten Anwendungen, wenn es ums Programmieren lernen geht. Von den Kindern können verschiedene Befehle als Bausteine auf unterschiedliche Art zusammengesetzt werden. Dabei entwickeln sie rasch ein Verständnis für einfache Programmabläufe, die nötig sind, um in weiterer Folge eigene kleine Spiele oder Programme zu erstellen.

Erfolgreicher Test

Mit dem Schuljahr 2018/2019 hat das BIFO die organisatorische Umsetzung des Projekts übernommen. Zuvor war das Projekt auf Initiative des Unternehmers Udo Filzmaier und der Plattform für Digitale Initiativen in Zusammenarbeit mit der HTL Dornbirn in Volksschulklassen in Lustenau und Lauterach mit Erfolg durchgeführt worden. Als Lehrer fungierten dabei HTL-Schüler.