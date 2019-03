Vorarlberg: Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten Kennzeichentafeln von einem abgestellten Pkw - die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl am Samstag, vermutlich in der Zeit zwischen 20.00 und 21.00 Uhr beide Kennzeichentafeln (vorne/hinten) des vor einem Wohnhaus in der Arlbergstraße in Wald am Arlberg abgestellten PKW. Dabei konnte ein Zeuge wahrnehmen, wie ein dunkelfarbener BMW, möglicherweise Model E36 mit Stufenheck, ohne Licht vom betroffenen Parkplatz weg und in Richtung Klösterle wegfuhr. Hinweise oder Wahrnehmungen bitte an die PI Klösterle.