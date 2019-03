Vorarlberg: Kassa aus BIPA gestohlen –Täter rasch gefasst

Dornbirn - Am Dienstag entwendete ein Mann in Dornbirn-Wallenmahd eine Kassa aus einem BIPA-Markt. Die Täter konnten rasch gefasst werden.

Am Dienstagmittag gegen 13:45 Uhr betrat ein 34-Jähriger den Drogeriefachhandel BIPA in Dornbirn-Wallenmahd. Als er eine unbesetzte Kassa bemerkte, entwendete er die dort installierte Geldkassette. Dabei wurde er von einer Kundin bemerkt, die ihn ohne Erfolg an der Flucht hindern wollte. Der Tatverdächtige nahm daraufhin die Flucht Richtung Ortszentrum auf.