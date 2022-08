Vorarlberg: Kaltfront mit Regen und Gewittern

Eine Kaltfront beendet vorläufig die Hitze mit Gewittern und kräftigem Regen in Vorarlberg.

Durch ein Oberitalientief muss am Freitag in Vorarlberg vor allem mit wiederholter Niederschlagstätigkeit und gebietsweise mit Starkregen gerechnet werden, prognostizierte die ZAMG. Die ergiebigsten Niederschläge gibt es in den klassischen Nordweststaulagen wie dem Bregenzerwald.