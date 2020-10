Vorarlberg: Junge meldet Mann mit Waffe

Ein 13-Jähriger meldet einen Mann mit Langwaffe in Mäder gesehen zu haben.

Am Freitag gegen 17:45 Uhr wurde telefonisch von einem Anrufer bekannt gegeben, dass ein 13-jähriger Nachbarsjunge ihm soeben mitgeteilt habe, dass der Junge einen älteren Mann mit einer Langwaffe auf der Gemeindestraße in Mäder auf dem Torkelweg gesehen habe, der in Richtung Pocksberg gegangen sei und mehrere Schüsse abgegeben hätte. Daraufhin wurden 18 Streifen zum Vorfallsort beordert, welche die umliegende Gegend nach dem beschriebenen Mann absuchten.