„Vorarlberg ist Industrieland“

Finanzminister Magnus Brunner: Betriebe haben Außerordentliches geleistet.

Finanzminister Magnus Brunner „Unser Bundesland ist von zahlreichen innovativen Betrieben geprägt. Wir haben in Vorarlberg Start-ups, global tätige Industrieunternehmen und unglaublich viele „Hidden Champions“. Sie spielen in den verschiedensten Bereichen auf dem Weltmarkt eine führende Rolle. Knapp 40 Prozent der Vorarlberger Wertschöpfung wird von der Industrie erwirtschaftet. Das ist für unseren Wohlstand von enormer Bedeutung. Jeder Dritte ist in der Industrie beschäftigt, sechs von zehn produzierten Waren werden ins Ausland verkauft.