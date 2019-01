Vorarlberg in Zahlen

Vorarlbergs Wirtschaft wächst seit Jahren über dem österreichischen Durchschnitt. Die Leistungen der Vorarlberger Unternehmen werden durch die statistischen Dateneindrucksvoll belegt.

Lehre in Vorarlberg 7143 Jugendliche machten 2017 eine Lehre, um ins Berufsleben zu starten. Damit setzt sich der Aufwärtstrend nach einem mehrjährigen Rückgang nach dem Höchstand mit 8118 Lehrlingen im Jahr 2011 fort. Die Lehre liegt wieder im Trend, ein Verein „Lehre in Vorarlberg“ soll ab heuer diese Aufwärtstendenz unterstützen.

Die gute Performance der Vorarlberger Wirtschaft zeigt sich am Arbeitsmarkt: 169.000 Menschen arbeiten in Vorarlberger Firmen. So viele wie noch nie.