Vorarlberg in aller Welt

Vorarlbergs Export 2019 in schwierigem Umfeld um 2,4 Prozent im Plus.

Schon das Jahr 2019 war für Vorarlbergs starke Exportwirtschaft eine echte Herausforderung, doch wie es heuer nach Coronashutdown und der damit verbundenen größten Wirtschaftskrise in der zweiten Republik wird, ist ungewiss. Der Weltmarkt kämpfte schon 2019 mit dem immer wieder verschobenen Brexit, mit einer US-Handelspolitik, die, um es vorsichtig auszudrücken, unberechenbar war, und mit politischen Krisen in verschiedenen Weltregionen. Dennoch war Vorarlbergs Wirtschaft auf den Weltmärkten im vergangenen Jahr höchst erfolgreich unterwegs, wie der aktuelle Bericht bestätigt, den die Landesstelle für Statistik und die Wirtschaftskammer Vorarlberg gemeinsam vorlegen.

Positive Handelsbilanz

Die Exporte haben im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahrs davor erneut zugelegt. Das Exportvolumen betrug von Jänner bis Ende Juni 2019 erfreuliche 5,32 Milliarden Euro, ein Plus 2,4 Prozent. Die Importe erreichten einen Gesamtwert von 4,04 Milliarden Euro (+4,2 Prozent). Damit ist die Vorarlberger Handelsbilanz mit einem Überschuss von 1,27 Milliarden Euro wieder klar positiv. Wie sehr sich die Vorarlberger Wirtschaft auf widrige Situationen einzustellen vermag, zeigen die positiven Ergebnisse mit den USA, wo trotz der protektionistischen Wirtschaftspolitik ein Plus von 9,3 Prozent erzielt werden konnte, Russland mit einem Plus von 1,3 Prozent (trotz Sanktionen), China (+16 Prozent) oder dem Vereinigten Königreich (+5,2 Prozent). Das UK-Wachstum ist wohl auch damit zu erklären, dass viele Firmen aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit ihre Lager in Großbritannien gefüllt und Lieferungen noch forciert haben. Zum umstrittenen Thema Handelsabkommen: Die Bedeutung wird mit der Exportperformance des CETAAbkommens nach Kanada ersichtlich. Das Vorarlberger Exportvolumen hat gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 um 36,8 Prozent zugelegt. Um auch im nicht minder herausfordernden Jahr 2020 zu reüssieren, hat das Wirtschaftsministerium die Exportoffensive „go-international“ bis 2021 verlängert. Insgesamt stehen dafür über zwei Jahre rund 25,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Erfolgsgrundlage Qualität

Vorarlberg könne sich gegenüber handelspolitischen und geopolitischen Spannungen und Entwicklungen nicht verschließen, hält Wirtschaftskammerpräsident Hans Peter Metzler fest: „Das macht es immer wieder umso erstaunlicher, wie sich unsere Exportwirtschaft mit Qualität und Mut im internationalen Geschehen behaupten kann.“ Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das seit Jahren erstmals wieder zurückgegangene Exportvolumen (minus 0,2 Prozent) mit Deutschland sei trotz aller positiven Zahlen bedenklich. Es gelte, die Situation unseres wichtigsten Handelspartners genau zu beobachten, verdeutlicht Metzler. „Der Wettbewerb wird härter, die Musik der Zukunft spielt vorwiegend in Asien“, so der Präsident. In ein paar Jahren würden 90 Prozent des weltweiten Wachstums außerhalb Europas generiert werden. „Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit sind die Wachstumsbringer der Zukunft. Da brauchen wir ein stärkeres Europa, wenn wir im globalen Wettbewerb in der Topliga mitspielen wollen“, so Metzler.