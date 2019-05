Vorarlberg: Hittisau bekommt neues Zentrum

In Hittisau wird seit zehn Jahren über die Neugestaltung des Dorfzentrums diskutiert. Architekt Peter Muxel hat den Wettbewerb für die Veränderung gewonnen.

Mit einer Informationsveranstaltung läutete die Gemeinde Hittisau am Mittwoch die erste Umsetzungsphase der Zentrumsentwicklung ein. Entstehen wird demnächst östlich der Kirche das DENK.MAL, eine ruhige parkähnliche Anlage mit einer Gedenktafel für Kriegs- und insbesondere Euthanasie-Opfer. Im Übergangsbereich vom Dorfkern zur umgebenden Landschaft wird das Informationsfenster EIN.BLICK des Naturparks Nagelfluhkette errichtet. Der Neugestaltung dieser ersten Räume und Bauwerke im Dorfzentrum gingen intensive Planungen unter Einbindung der Hittisauer Bevölkerung sowie verschiedener Interessengruppen voraus.

Gedenken an alle Opfer gewährleistet

Das DENK.MAL ermöglicht künftig eine neue Form des Erinnerns in Hittisau. „Durch die veränderte Form der Darstellung wird beim Opfer-Begriff nicht mehr zwischen gefallenen Soldaten und Todesfällen aufgrund von Euthanasie unterschieden. Aus historischer Sicht entspricht dieser Weg absolut der Aktualität. Weg von der Heldenverehrung hin zum Gedenken an alle Opfer der nationalistischen Terrorherrschaft“, sagt Thomas Schwärzler, der den sensiblen Prozess als Absolvent der Studienfächer „Geschichte“ und „Anglistik“ fachlich begleitet hat. So werden zusätzlich zu Kriegsopfern erstmals die Namen der Hittisauer Euthanasieopfer Maria Neyer, Franz Xaver Metzler, Dominika Feuerstein und Armin Höfle auf Gedenktafeln sichtbar sein.