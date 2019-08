Vorarlberg: Herzlauf für kranke Kinder am 21. September

Am 21. September veranstaltet der Verein Herzkinder Österreich zusammen mit dem Krankenhaus Feldkirch den Herzlauf.

"Verein verdient jede Unterstützung"

Die Kindercardiologie betreut an der Schwerpunktabteilung in Feldkirch jährlich ca. 1000 Kinder. Am 21. September finden nun der Herzlauf statt, organisiert vom Verein Herzkoner Österreich. Die Startgebühr kommt bis auf 1 Euro Bearbeitungsgebürh dem Verein zugute. "Es ist uns als Schwerpunktabteilung ein Anliegen, dass hier möglichst viele Menschen teilnehmen. Der Verein bietet wichtige Hilfe, wenn Eltern betroffen sind und verdient deshalb jede Unterstützung", sagt auch Primar Dr. Burkhard Simma, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde Feldkirch.