Vorarlberg: Hausbesitzer verfolgte Einbrecher

Am 08.03.2019, gegen 19.00 Uhr brachen zwei Männer in ein Wohnhaus in Lustenau ein. Dabei wurden diese vom heim kommenden Hausbesitzer überrascht und flüchteten. Der Hausbesitzer verfolgte die beiden Einbrecher und konnte einen von ihnen einholen und kurzzeitig festhalten. Dem Festgehaltenen gelang es, erneut zu flüchten. Er konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife der PI Lustenau festgenommen werden.