Vorarlberg hat die ehrlichsten Öffi-Fahrgäste

98,6 Prozent der kontrollierten Fahrgäste waren 2022 im Besitz eines gültigen Fahrscheins .

Insgesamt 10 Mobilbegleiter sind tagtäglich im gesamten Vorarlberger Bus-Netz unterwegs. Ihr Aufgabengebiet ist sehr vielfältig – eine Haupttätigkeit ist die Fahrscheinkontrolle. Im vergangenen Jahr hatten 2,8 Prozent der rund 196.500 kontrollierten Fahrgäste kein gültiges Öffi-Ticket dabei. Und die Hälfte davon hat ihr personalisiertes Ticket lediglich zu Hause vergessen. Dadurch waren nur 1,4 Prozent gänzlich ohne Fahrschein unterwegs. Im Vergleich zählen Vorarlbergs Fahrgäste damit zu den ehrlichsten: In Berlin liegt der Anteil der Fahrgäste ohne Ticket bei rund 3 Prozent, in Wien sind es 3,2 Prozent, in Hamburg und Frankfurt rund 5 Prozent.