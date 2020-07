Vorarlberg: Graffiti in Hard - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in Hard mehrere Objekte mit Graffitis besprüht.

Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte in der Zeit zwischen dem 5. Juli 2020, 8 Uhr und dem 7. Juli 2020, 10 Uhr in Hard diverse Gebäude/Gebäudeteile, einen Steuerschrank und zwei Stromverteilerschränke mit Graffitis.

Verunstaltet wurden eine Garagenwand in der Sägewerkstraße 3, zwei Stromverteilerkästen im Bereich Sägwerkstraße 4-10, ein Steuerschrank in der Hofsteigstraße 15 und die Umfriedung eines Müllplatzes, welcher sich in der Lochbachstraße 6 befindet. Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hard in Verbindung zu setzen.