Vorarlberg: Golm und Lech Zürs starten in Skisaison

Am Wochenende starten auch die Skigebiete Golm und Lech Zürs am Arlberg die Wintersaison.

Lech Zürs öffnet am Freitag

Bereits am Freitag startet Lech Zürs in die Wintersaison. Neben zahlreichen Pistenkilometern stehen auch einige Highlights auf dem Programm. Den Anfang mach das Event "Snow, Stars & Barbecue" am 30. November. Den ganzen März gibt es weitere Veranstaltungen im Skigebiet am Arlberg.