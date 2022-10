Vorarlberg goes Sansibar﻿

Mitten in der Corona-Pandemie haben sich Carolin und Martin Hefel mit ihrem Freund Mario Barfus ein Hotel auf Sansibar gekauft. Für das suchen sie nun zwei Vorarlberger Werbegesichter – und die können dabei einen absoluten Traumurlaub gewinnen. Also unbedingt mitmachen!

Corona-Herbst 2020, alles hat geschlossen: Geschäfte, Lokale, ganze Länder ... „Und das genau in der Zeit, als wir gemeinsam mit unseren Freunden eine große, einjährige Auszeit geplant hatten“, erinnert sich Carolin Hefel im Gespräch mit WANN & WO. „Wir hatten so tolle Reisepläne – und dann mussten wir schauen, wo wir angesichts von Einreisestopps überhaupt hinkonnten.“ Die beiden Familien recherchierten. Und stießen auf Sansibar. „Wir hatten keine wirkliche Ahnung, was uns dort erwartete. Es war noch niemand von uns jemals dort gewesen“, schildert die Dornbirnerin. Und lacht: „Also war schnell klar, dass wir dorthin reisen.“ Was den Freunden dabei aber noch nicht klar war: Diese Reise würde ihr Leben verändern.