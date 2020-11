Vorarlberg: Geldwechselbetrüger festgenommen

Seit Mitte November fahndete die Polizei nach Geldwechselbetrügern, die in Vorarlberg ihr Unwesen trieben. Nun konnten die Tatverdächtigen bei der Einreise nach Salzburg festgenommen werden.

Nach einer bundesweiten Fahndung durch das Landeskriminalamt Vorarlberg in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Bludenz, gelang es Beamten der Polizeiinspektion Salzburg am 18. November beide gesuchten Tatverdächtigen bei der Einreise nach Salzburg anzuhalten und zu kontrollieren.

Bei den Verdächtigen handelte es sich um einen 35-jährigen rumänischen Staatsbürger, der die Geldwechselbetrüge vorgenommen hat und um seinen mutmaßlichen Komplizen, einen 42-jährigen in Frankreich wohnhaften Mann ebenfalls rumänischer Staatsbürgerschaft. Beide wurden durch mündliche Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen, nach Vorarlberg überstellt und in weiterer Folge nach deren Einvernahme in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.