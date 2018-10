Vorarlberg: Geldstrafe für Besenstildrohung

640 Euro teilbedingt nach Auseinandersetzung mit dem Nachbarn.

Den Streit in der Muntlixer Wohnanlage geben alle Beteiligten zu. Dass ein Besen im Spiel war auch und dass gedroht wurde: „Ich werde ihn schlagen, wenn das so weiter geht“, auch. Ein Kroate wollte seine Mutter in der Wohnanlage besuchen. Anrainer gerieten mit ihm in Streit, da schnappte sich der Mann kurzerhand den Besen aus dem Gang und drohte mit dem Putzgerät. Für die gefährliche Drohung gab es 640 Euro Strafe, 400 muss der bislang Unbescholtene nicht bezahlen. Den Rest schon. Von versuchter Körperverletzung wurde der Mann freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.