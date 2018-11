Vorarlberg: "Gefahr in Verzug" - Desolater Sattelzug auf A 14 unterwegs

Bereits am Montag zog eine Streife der Autobahnpolizei einen ukrainischen Sattelzug in desaströsem Zustand aus dem Verkehr.

Beamten der Autobahnpolizei Dornbirn fiel am Montag Nachmittag auf der A14 in Höhe Hohenems ein Sattelzug in desolatem Zustand auf. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten beschädigte Reifen und ein Riss in einer Bremsscheibe fest. Daraufhin wurde das Fahrzeug zur eingehenden Untersuchung in eine Werkstatt gebracht.