Vorarlberg: Gabi Sprickler-Falschlunger kritisiert Kinder-und Jugendanwalt

Die SPÖ kritisiert in einer Aussendung den Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch für seine Aussagen zur Kleinkindbetreuung.

Das wäre gar nicht abwegig, würden Männer und Frauen sich gleichermaßen um die Betreuung ihrer Kinder kümmern. Noch immer sind es in Österreich vor allem die Frauen, die durch die längere Betreuung ihrer Kinder zuhause auf ein Fortkommen im Beruf verzichten, durch Teilzeitjobs Karrierehindernisse und kleine Pensionen haben. Längere häusliche Betreuung geht bei uns in jeder Beziehung zu Lasten der Frauen.

“Gleichberechtigte Rolle in der Erziehung”

„Gerade in Vorarlberg, wo wir die größten geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede haben, geht es zuerst einmal darum, dass Männer eine gleichberechtigte Rolle in der Erziehung einzunehmen“, erklärt SPÖ-Landtagsabgeordnete Gabi Sprickler-Falschlunger in einer Aussendung. „Diese Forderung, nämlich dass auch mehr Väter eventuelle Nachteile in Kauf nehmen um ihre Kinder zu betreuen, hätte ich mir erwartet. Wenn, wie der Kinder-und Jugendanwalt es sagt, man ‚das Kind in den Mittelpunkt stellen soll‘, macht er mit diesen Aussagen den berufstätigen Frauen und keineswegs den Männern ein schlechtes Gewissen“, so die Sozialdemokratin.