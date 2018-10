Vorarlberg: Fußtritt gegen Polizistin bleibt ohne Folgen

Freispruch nach Vorfall bei Demo: Richterin ist überzeugt, dass der vorbestrafte Angeklagte die Beamtin nur versehentlich getreten hat.

Der 23-jährige Mann hat im Jänner beim Bregenzer Bahnhof während einer Demonstration einer Polizistin einen Fußtritt gegen den linken Oberschenkel versetzt. Dennoch wurde der mit fünf einschlägigen Vorstrafen belas­tete Vorarlberger dafür nicht bestraft. Der arbeitslose Lagerist wurde im Zweifel vom Anklagevorwurf, er habe das Vergehen des tätlichen Angriffs auf einen Beamten begangen, zwei Mal freigesprochen – zuerst am Bezirksgericht Bregenz, wo aber gar nicht verhandelt werden hätte dürfen, und nun am Landesgericht Feldkirch. Das Feldkircher Urteil ist nicht rechtskräftig.

Versehen

Richterin Claudia Hagen folgte bei der Hauptverhandlung am Landesgericht den Angaben des Angeklagten. Der Beschuldigte hatte schon vor der Polizei angegeben, er habe mit seinem Tritt die Polizistin versehentlich erwischt. Er habe einen Demonstranten, der über die Rolltreppe im Bahnhof auf ihn zugerannt sei, auf Abstand halten wollen. In dem Getümmel habe sich die Beamtin ihm wohl in den Weg gestellt, als er getreten habe. Die vom Fuß des Angeklagten getroffene Polizistin, die unverletzt geblieben war, und ein Polizist bestätigten mit ihren Zeugenaussagen die Version des Angeklagten, wonach der Angriff wohl einem Demonstranten gegolten hatte.