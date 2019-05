Vorarlberg: Für Lawinenprognose wichtiges Radar seit einem Jahr kaputt

Ein Blitzschlag zerstörte vor gut einem Jahr das für Niederschlagsprognosen wichtige Wetterradar auf der Valluga. Nach einem Treffen zwischen Landeshauptmann Wallner und Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) steht fest: Das defekte Radar wird wohl nicht so schnell wieder funktionieren.

Nun stellt sich natürlich die Frage, wer die Anlage weiterführt, sollte sie denn in naher Zukunft repariert werden. Die Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) führte bereits eine Machbarkeitsstudie durch und wäre bereit, die Wetterstation zu betreuen. Der zuständige Landesrat Gantner will sich in nächster Zeit mit seinem Tiroler Amtskollegen treffen und erste Schritte in diese Richtung planen.

Thema im Landtag

Das kaputte Radar schaffte es sogar bis in den Vorarlberger Landtag. Dort wollte Abgeordneter Hubert Kinz (FPÖ) in einer Anfrage an Gantner wissen, weshalb die Wetterstation bisher noch nicht wieder in Stand gesetzt wurde. Immerhin führe die kaputte Anlage zu Problemen bei der Gewährleistung der Lawinensicherheit. Dass momentan Niederschläge nur am Boden gemessen werden, ist für Kinz unzureichend. Die Valluga-Station sei nicht nur für den Verkehr, sondern auch für die Landeswarnzentrale und die Seilbahnbetreiber von Bedeutung.