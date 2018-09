Vorarlberg: Fünftwärmster August seit über 200 Jahren

Der August endete zwar mit einem Kaltlufteinbruch, doch der restliche Monat war dafür heiß und sonnig.

Der diesjährige August ist der fünftwärmste in der Messgeschichte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Noch wärmer war nur der August in den Jahren 1807, 1992, 2003 und 2015.

Die seit einigen Monaten in vielen Regionen anhaltende Trockenheit setzte sich für einige Zeit auch im August fort. Erst gegen Ende des Monat kam mit der Kaltluft auch der Regen. Obwohl der Temperaturverlauf nach einer langanhaltenden Hitzewelle zum Monatsende hin eine regelrechte Talfahrt hinlegte, änderte das nichts Wesentliches am Gesamtbild des Augusts.

Der August war in Vorarlberg um 2,3 Prozent wärmer als sonst. Am heißesten war es am 1.8. mit 35,6 Grad in Bludenz.