Vorarlberg: Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver in Lauterach

Aufgrund eines riskanten Überholmanövers kam es Donnerstagabend in Lauterach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein Alkotest beim Unfalllenker verlief positiv.

Am 27.09.2018 gegen 20:20 Uhr kam es auf der Harderstraße in Lauterach zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Ein 28jähriger Bregenzer war mit seinem PKW auf der L3 (Harderstraße) in Lauterach in Richtung Hard unterwegs. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs L3/Reitschulstraße wechselte er auf die Gegenfahrbahn um gleich zwei vor ihm fahrende PKW´s zu überholen.