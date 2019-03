Vorarlberg: Fröwis neuer JVP-Landesgeschäftsführer

Der Landesvorstand der Jungen VP Vorarlberg bestellte am Donnerstag den 20-jährigen Dornbirner zum neuen Geschäftsführer.

Clemens Fröwis folgt damit Neci Lutz, die sich nach sieben Jahren in dieser Funktion beruflich verändern wird. “Neci hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass sich die JVP Vorarlberg sehr erfolgreich weiterentwickelt hat. Dafür gilt ihr ein großer Dank seitens der Jungen Volkspartei”, so Landesobmann Raphael Wichtl. “Mit Clemens haben wir nun den idealen Nachfolger gefunden, der unsere Organisation sehr gut kennt und bereits einige Funktionen innehatte. Mit ihm und dem frischen Wind, den er als neuer Geschäftsführer in die Vorarlberger JVP bringt, sind wir für die kommenden Wahlgänge bestens gerüstet.”