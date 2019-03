Vorarlberg: Freispruch von Verleumdung

Notruf wegen einem Kilo Kokain war keine hinterhältige Falschmeldung.

Feldkirch. Im Sommer 2018 wählte die 34-Jährige den Notruf und gab an, ihr Mann habe ein Kilo Kokain in der gemeinsamen Wohnung in Feldkirch versteckt. Der Mann ist einerseits immer wieder in Drogengeschäfte verstrickt. Andererseits kriselt es immer wieder in der Ehe der beiden, eine Affäre stand im Raum, Eifersucht und die Verdächtigung einer Verleumdung lag nahe und wurde auch angeklagt. Vor der Polizei gab die Frau noch dazu an, dass sie in Rage war und deshalb die Polizei geholt habe. Bei der nachfolgenden Hausdurchsuchung fand man kein Kokain, im Urin des Ehemanns wurde allerdings Kokain nachgewiesen.