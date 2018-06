Vorarlberg: Freie Stellen in der aha-Ferienjobbörse

Die Sommerferien in greifbarer Nähe und immer noch kein Ferialjob in Aussicht? In der aha Ferienjobbörse sind derzeit noch 185 offene Stellen – vielleicht ist ja was Passendes dabei?

Von Maskottchen bis FestspielpraktikantIn: In der aha-Ferienjobbörse www.aha.or.at/ferienjob kann online nach freien Stellen gesucht werden. Bereits über 2.000 Ferien- und Nebenjobs wurden heuer gemeldet. Immer wieder reinschauen lohnt sich, da auch jetzt noch laufend neue Ferien- und Nebenjobs gemeldet werden. Wer noch Jobs für den Sommer zu vergeben hat, kann diese dort kostenlos eintragen.