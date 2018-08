Vorarlberg: Frau und Mann sexuell belästigt

Sexuelle Belästigung, öffentliche geschlechtliche Handlung, tätlicher Angriff auf einen Beamten, versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung, Sachbeschädigung, Diebstahl.

Als Gast in einer Vorderländer Diskothek hat der 34-jährige Angeklagte nach den gerichtlichen Feststellungen in einer Nacht im März gleich sieben Straftaten begangen. Dafür wurde der unbescholtene Arbeitslose gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer Geldstrafe von 1680 Euro (420 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die mögliche Höchststrafe für den strafbestimmenden Widerstand gegen die Staatsgewalt hätte drei Jahre Gefängnis betragen.